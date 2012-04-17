В Катаре провалился военный переворот

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В Катаре провалилась попытка военного переворота, предпринятая эмирской гвардией, которая попыталась захватить дворец эмира шейха Хамада бен Халифа Аль Тани.

На защиту главы государства встали американские спецназовцы, которые вступили в ожесточенные столкновения с путчистами, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на египетскую газету «Аль-Башаир».

Поступала также информация о якобы переходе на сторону взбунтовавшихся гвардейцев начальника генштаба вооруженных сил страны генерала Хамада бен Али аль-Атыйя и волнениях в армии. Сообщалось, что эмир и его супруга шейха Моза Бин Насер предположительно покинули дворец после переворота в сопровождении американских «коммандос».

Официальных заявлений по поводу последнего переворота пока не сделано. Некоторые наблюдатели уже усмотрели в новостях о путче сирийский след. По их мнению, сторонники режима президента Башара Асада таким образом пытаются отомстить катарскому правительству за враждебную политику его страны в отношении Дамаска

Как ранее писал Главред, в последнее время неоднократно появлялись сообщения о покушениях на эмира Катара и попытках переворота. Последняя новость о попытке поднять бунт относится к марту 2011 года, когда несколько офицеров из личной гвардии эмира и ряд армейских чинов из клана Аль Тани во главе со все тем же генерал-майором аль-Атыйей планировали свергнуть Хамада бен Халифу. Мятеж был предотвращен, 30 человек были задержаны или помещены под домашний арест.

Справка: эмир шейх Хамада бен Халифа Аль Тани управляет Катаром с 1995 года. Он пришел к власти в результате переворота, в ходе которого сверг своего отца. В прошлые годы в стране уже предпринимались попытки переворотов, но все они были пресечены.

Катар — крошечная, но одна из самых богатейших в мире стран, расположенная в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского залива.

фото: vesti.ru

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