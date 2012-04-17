Украинские пограничники задержали турецкое браконьерское судно

{1-} В Крым конвоируют турецкую рыболовецкую шхуну, задержанную пограничниками в экономической зоне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Экипаж судна, вероятно, очень хотел осуществить промысел в водах Украины, так как за день до этого их за пределы территории нашего государства выдворили с помощью самолета пограничного ведомства Diamond. Во время проверки все члены экипажа оказались гражданами Турции, а судно имело порт регистрации Шиле. В объяснениях капитан задержанной шхуны хотел убедить пограничников, что намеревался "порыбачить" в экономической зоне Румынии... В связи с тем, что орудия лова на борту находились в готовности к использованию, а разрешения на промысел не было, судно задержали и доставили в порт Севастополя", - говорится в сообщении пресс-службы, передаёт РБК-Украина.

О нарушителях также проинформированы координационные центры береговых охран Турции и Румынии.

На прошлой неделе корабль морской охраны Госпогранслужбы "Донбасс" задержал еще одно турецкое рыболовецкое судно. Тогда, по словам капитана, шхуна в экономзоне нашего государства пыталась укрыться от сложных погодных условий, однако в то время море было очень спокойным. Кроме того, на судне обнаружили около 15 километров сетей, которые не находились в трюме.

Ранее Главред также сообщал, что в эксклюзивной экономической зоне Японии по подозрению в незаконном промысле краба была задержана шхуна «Уцукусий» под флагом Камбоджи. Все члены ее команды – граждане России.

Задержание такого судна в эксклюзивной зоне Японии по подозрению в браконьерстве произошло впервые.

фото: gazeta.ru

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