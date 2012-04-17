В Европейском суде завершились слушания по делу Луценко

{1-} Публичные слушания по делу о незаконном аресте экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в Европейском суде по правам человека закончились.

Судьи в Страсбурге пытаются выяснить обстоятельства ареста Луценко. Для этого они заслушали представителей украинского правительства и адвокатов, после чего взяли паузу для вынесения решения. Дату принятия решения по делу об аресте Луценко судьи Евросуда сообщат отдельно, как этого требует европейское законодательство, в письменном виде, сообщает «Тиждень».

Виктория Лутковская, которая на слушании по делу Луценко представляет интересы украинского правительства, пояснила, что арест экс-минстра был вызван стремлением суда избежать возможного давления на свидетелей. Адвокат и правозащитник Валентина Теличенко, также уже выступила в Евросуде, отметила, что арест Юрия Луценко был направлен на дискредитацию его как политика, власть пыталась испортить имидж политика, поместив его в тюрьму словно опасного преступника. Адвокат Игорь Фомин подчеркнул, что арест Луценко состоялся с многочисленными нарушениями.

Ранее Главред сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 апреля в открытом режиме проводил слушание дела о незаконности взятия под стражу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко.

"Дело "Луценко против Украины" касается жалобы известного украинского политика на то, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста", - цитирует пресс-служба "Народной самообороны" сообщение ЕСПЧ.

Слушание проводилось в открытом режиме, но само обсуждение дела проходит закрыто.

фото: ru.tsn.ua

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