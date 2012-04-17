Брейвик назвал свое преступление «хитроумной и зрелищной политической акцией»

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Андрес Брейвик, обвиняемый в убийстве 77 человек в июле 2011 года, на суде в Осло назвал осуществленные им убийства самой «хитроумной и зрелищной политической акцией» в Европе со времен Второй мировой войны.

В ходе судебного заседания он заявил, что пытался защищить европейцев и норвежцев и предотвратить гражданскую войну, вызванную притоком мигрантов и политикой мультикультурализма, сообщает ВВС.

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Как ранее писал Главред, 22 июля 2011 года Брейвик взорвал в центре Осло автомобиль, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек.

Повторное психиатрическое обследование Брейвика в апреле текущего года признало его вменяемым.

фото: vg.no

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