Плёнки Мельниченко подтвердят невиновность Тимошенко - адвокат

{1-} Защита экс-премьера Украины Юлии Тимошенко готова принять любую информацию касательно убийства депутата Евгения Щербаня от бывшего сотрудника Управления Государственной охраны Украины Николай Мельниченко.

"Мы убеждены на 100%, что информация с пленок Мельниченко полностью подтвердит невиновность Юлии Тимошенко и раскроет имена настоящих заказчиков убийства", - комментирует заявление Мельниченко защитник экс-премьера Сергей Власенко, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

Он подчеркнул: "Учитывая то, как вызывающе и цинично власть подделывает очередное дело против Юлии Тимошенко относительно убийства Евгения Щербаня, мы были бы благодарны за любой фактаж, который доведет абсурдность обвинений".

Ранее Главред также сообщал, что экс-майор Госохраны Николай Мельниченко на своей странице в Фейсбуке написал о готовности обнародовать записи разговоров в кабинете Кучмы, которые касаются дела убийства Евгения Щербаня.

«Если очень коротко - то да, в кабинете Кучмы об этом убийстве Щербаня говорили. Я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию», - пишет Мельниченко.

Бывший майор считает необходимым передачу этой информации сыну Щербаня, чтобы он знал правду об убийстве своего отца. Также он готов предоставить информацию Генпрокуратуре, адвокатам Юлии Тимошенко.

«В случае согласия (желательно ГПУ), или хотя бы одной из сторон я готов ее обнародовать», - добавляет он.

фото: tymoshenko.ua

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