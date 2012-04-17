Пшонка не пустил Яценюка в колонию к Тимошенко

{1-} Генпрокуратура отказалась предоставить лидеру «Фронту змін» Арсению Яценюку разрешение на встречу 17 апреля с находящейся в Качановской колонии экс-премьером Юлией Тимошенко.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии.
«Арсений Яценюк 7 апреля обратился к Генпрокурору с заявлением о встрече с Юлией Тимошенко, которая находится в Качановской исправительной колонии №54 города Харькова на основании незаконного приговора Печерского районного суда Киева... Несмотря на отказ Генпрокуратуры, лидер «Фронту змін» Арсений Яценюк все равно будет принимать все меры для встречи с Юлией Тимошенко», - отметили в пресс-службе партии.
Яценюк планировал обсудить с Тимошенко процесса объединения оппозиции и выйти на окончательно согласованный формат участия в выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года.
«Фронт змін» считает отказ ГПУ политически мотивируемым и направленным на срыв процесса объединения оппозиции в Украине», - подытожили в партии.
Ранее «Главред» сообщал, что «Фронт змін» принял решение о формировании единого списка кандидатов в депутаты от оппозиции как на мажоритарных округах, так и по партийным спискам.
По словам Яценюка, вопрос составления списка будет согласовываться с другими оппозиционными силами, и он будет объявлен 23 апреля.
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