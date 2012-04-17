Защита Луценко ожидает решения Европейского суда по почте

Слушания в Европейском суде по правам человека по жалобе экс-министра внутренних дел Юрия Луценко во вторник, 17 апреля, закончились, стороны выразили свои позиции. Теперь осталось дождаться письма от ЕСПЧ, сообщил защитник экс-министра Игорь Фомин.

{1-}

«Суд будет принимать решение относительно заявленных требований», - сказал он в интервью 5 каналу, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Фомина, «суд сказал, что мы получим решение своевременно». «Вероятно, получим по почте», - заключил адвокат.

Ранее «Главред» сообщал, что ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Луценко, который считает незаконным свой арест и содержание под стражей.

Также напомним, что Луценко был задержан возле своего дома 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста в связи с тем, что «обвиняемый не являлся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде».

27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Луценко виновным в совершении должностных преступлений и осудил его к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на приговор Печерской райсуда 15 мая.

Новости по теме:

В Европейском суде завершились слушания по делу Луценко

Европейский суд начал слушание дела Луценко

Сегодня Европейский суд займётся делом Луценко