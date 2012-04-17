Сына Каддафи будут судить в Ливии

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Международный уголовный суд (МУС) может отказаться от требования передачи Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, в Гаагу для проведения судебного разбирательства.

По словам официальных лиц, близких к переговорам, в ближайшее время может быть достигнуто соглашение о том, что Каддафи будут судить в Ливии, но под надзором МУС, сообщает ВВС.

Главный прокурор МУС Луис Морено Окампо, как ожидается, прибудет в Ливию на этой неделе.

Как ранее писал Главред, временное правительство в Триполи отказалось передать Сейфа Каддафи в Гаагу, где он обвиняется в преступлениях против человечности.

Напомним, самый известный из сыновей Муаммара Каддафи был арестован в ноябре и находится в настоящее время в ливийской тюрьме.

Ливийский юрист Ахмед аль-Джехани, отвечающий за дело Сейфа Каддафи и поддерживающий связь между властями в Триполи и Международным уголовным судом (МУС) в Гааге заявил, что Сейф аль-Ислам намерен защищаться в суде без адвоката, как Слободан Милошевич.



По словам аль-Джехани, Сейф аль-Ислам во время их последней встречи задал ему несколько вопросов юридического характера и был исполнен решимости защищаться в суде самостоятельно. «Я сказал ему, что ему следует нанять адвоката, но он намерен защищаться как Милошевич», - сказал аль-Джехани. Юрист отметил, что в последний раз виделся с Сейфом аль-Исламом в начале марта, тот «в хорошем состоянии и с ним хорошо обращаются»,

фото: 1tv.ru

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