Образование признано самой коррумпированной сферой в Украине

17 апреля 2012, 13:20

{1-} Министерство юстиции Украины обнародовало отчет о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в 2011 году, согласно которому сфера образования названа одним из лидеров по уровню коррумпированности. В отчете, в частности, изложены результаты исследований общественного мнения о распространенности коррупции, сообщает Освіта.ua.

Социология на антикоррупционном фронте. На чьей стороне?

Рейтинг самых коррумпированных сфер, по результатам сравнительного исследования 2007-2009, 2011 годов, остается неизменным. В "антирейтинг" сфер, где широко распространена коррупция, вошла и сфера образования.

Результаты исследования общественного мнения подтверждают тот факт, что восприятие распространенности коррупции в Украине имеет очень высокие показатели. Незначительное сокращение коррумпированности в 2011 году по сравнению с 2009 годом было зафиксировано среди руководства и преподавателей высших учебных заведений (с 49% до 47,1%), однако в Министерстве юстиции отметили, что граждане также считают, что коррупция выросла среди руководителей и учителей школ.

Авторы отчета отмечают, что все исследования, проведенные в Украине в последние годы, показывают, что коррупция в сфере образования признается одной из наиболее распространенных, особенно с учетом того, что в этой сфере представлены интересы значительной части населения.

В Министерстве юстиции отметили, что идентифицировать и определить степень реальной распространенности всех видов коррупционных практик в сфере образования достаточно сложно, поскольку в большинстве случаев они являются латентными видами, в которых коррупционная составляющая не столь очевидна, их "стоимость" не определяется, а сами они обычно не воспринимаются рядовыми гражданами как коррупция, например, использование знакомств, обмен услугами и т.д.

Достаточно неоднозначной по своему содержанию и последствиям является благотворительная помощь, с предоставлением которой постоянно сталкиваются в учебных заведениях, особенно в среднем образовании, где она часто приобретает признаки "квазикорупционных" или сомнительных платежей.

Авторы отмечают, что в коррупционные практики, связанные с непосредственными коррупционными затратами, вовлечены 35-48% домохозяйств, члены которых учатся в разных учебных заведениях, а размер коррупционных затрат зависит от сферы обучения и увеличивается с возрастом человека, который учится.

По заключению экспертов Минюста, соотношение средних официальных и неофициальных затрат в различных учреждениях выглядит следующим образом: в детских садах — в среднем 1000 грн и 600 грн в год, в школах — 1500 грн и 1260 грн, в вузах — 6000 грн и 1500 грн.

Также в отчете приведен сравнительный анализ нескольких общенациональных опросов, проведенных в Украине в последнее время.

Фонд "Демократичні ініціативи" совместно с "Ukrainian Sociology Service" с 23 марта по 3 апреля 2011 года провели социологическое исследование в вузах, результаты опроса которого позволяют констатировать, что опыт непосредственного соприкосновения с коррупцией в вузах имеют в целом 33,2% опрошенных, не имеют -37,7%, остальные (29,1%) отметили, что слышали об этом от людей, которые сталкивались с этим лично. По заключению исследователей — "в основе коррупционных практик, с которыми сталкивались студенты, — преимущественно взяточничество".

По результатам всеукраинского опроса, проведенного Институтом прикладных гуманитарных исследований (июль 2010 года), удельный вес коррупционных практик в контактах респондентов с "государственными и коммунальными заведениями" составил 53% (в данном случае учитывалось не только взяточничество, но и другие виды коррупционных практик).

В исследовании проекта UNITER (июнь 2011 года) распространенность коррупционных практик определялась дифференцированно по категориям "добровольные взятки", "взятки по требованию", "использование связей". Приводятся следующие результаты: высшие учебные заведения — "добровольные взятки" — 25,5%, "взятки по требованию" — 49,7%, "использование связей" — 20%; средние общеобразовательные учебные заведения — "добровольные взятки" — 61,1%, "взятки по требованию" — 61,6%.

Ранее Главред  также сообщал, что прокуратура Киева совместно со столичным Управлением СБУ задержала директора одного из институтов Академии педагогических наук Украины при получении первой части взятки в сумме $350 тыс.

Взятку директор института требовал за подписание договора долгосрочной аренды помещения площадью 2300 кв. м, которое находится в центре столицы и принадлежит институту. Общая требуемая сумма мзды составляла $11,5 млн/

фото: job-sbu.org

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