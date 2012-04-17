Российский телеканал вырезал из эфира политическое заявление режиссера

Российский телеканал «Культура», который 16 апреля транслировал 18-ю церемонию вручения премии «Золотая маска», был вынужден оперативно отреагировать на неожиданную демонстрацию одним из лауреатов своей гражданской позиции.

Режиссер Кирилл Серебренников, чьи «Отморозки» были признаны «лучшим драматическим спектаклем малой формы», заговорил о голодающих и томящихся в тюрьмах борцах за справедливость. В итоге часть выступления режиссера в эфир не попала, сообщает Newsru.com.

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На цензуру на телеканале одним из первых указал заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев, о чем он написал в своем блоге. «На вчерашней церемонии вручения «Золотых масок» не обошлось без политических речей. Кирилл Серебренников, получая приз за спектакль «Отморозки», сказал: «Эту премию я хотел бы посвятить всем людям, которые борются в России за справедливость: которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают... Зрители услышали только первую часть фразы, про справедливость. Все остальное осталось за скобками трансляции», - пишет Варфоломеев.

Серебренников, узнавший о том, что телеверсию его выступления сократили, решил повторить сказанное на своей странице в Facebook: «Когда мы делали спектакль «Отморозки» по прозе Захара Прилепина, мы не рассчитывали ни на какие награды и почести, мы делали спектакль про людей, которые сражаются за справедливость... И вот эту премию я хотел бы посвятить всем людям, которые борются в России за справедливость: которые делают это на площадях, сидят за нее в тюрьме, которые за нее голодают... Я уверен, что Правда по-любому победит ложь, воровство, мрак».

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Ранее «Главред» сообщал, Ксения Собчак, будучи ведущей церемонии вручения премии «Ника», задала «неудобный вопрос» актрисе Чулпан Хаматовой. «Я вами искренне восхищаюсь, но ответьте мне на вопрос: «Если бы вы не занимались благотворительностью, вы бы поддержали Путина?» - спросила Собчак. Критика на телеведущую свалилась тут же - ее освистал зал, а на следующий день ее поступок осудили ряд политиков и публичных персонажей.

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