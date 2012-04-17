Стали известны подробности убийства днепропетровского бизнесмена Аксельрода

{1-} Свидетели заявляют, что в убийстве бизнесмена Геннадия Аксельрода в центре Днепропетровска участвовали 2 человека

Об этом сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Петухов, передают «Комментарии».

«Свидетели говорят о двух людях. Устанавливается круг подозреваемых, но в качестве подозреваемого никто не допытывался и на сегодняшнее время никто не задержан», - сказал он.

Петухов также уточнил, что в момент совершения нападения Аксельрод был за рулем автомобиля Mercedes, который принадлежит его дочери.

В салоне машины бизнесмен находился один.

По его словам, сейчас отрабатываются несколько версий убийства бизнесмена, одна из которых связывает произошедшее с покушением на на Аксельрода и еще одного бизнесмена Геннадия Корбана в 2010 году.

Ранее «Главред» сообщал, что погибший 14 апреля Аксельрод приехал к дому за рулем собственного автомобиля. В то время, когда открывались автоматические ворота во двор дома, неизвестный на велосипеде выстрелил из оружия с глушителем в лобовое стекло автомобиля.

Бизнесмен выскочил из автомобиля и попытался бежать в сторону проспекта Карла Маркса, но злоумышленник совершил еще несколько выстрелов и попал в голову Геннадию Аксельроду. Бизнесмен погиб на месте.

фото: tsn.ua

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