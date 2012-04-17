Гвинею-Бисау выставили из Африканского союза

Африканский союза (АС) приостановил членство Гвинеи-Бисау в составе организации в связи с военным переворотом в этой западноафриканской стране.

Об этом заявил 17 апреля представитель АС Рамтан Ламамра, сообщает Интерфакс.

«Совет по миру и безопасности АС принял решение приостановить любую деятельность Гвинеи-Бисау в составе организации до восстановления в стране конституционного порядка», - заявил он, выступая в штаб-квартире АС в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Ламамра сообщил, что решение вступает в силу незамедлительно.

В то же время, с осуждением государственного переворота в Гвинее-Бисау выступил Совет Безопасности ООН, призвавший вернуть власть в стране гражданскому правительству.

Как ранее писал Главред, военные в западноафриканской республике Гвинее-Бисау подняли мятеж, захватили некоторые районы столицы Бисау, а также арестовали главу правительства страны Карлуша Гомиша Жуниора и временно исполняющего обязанности президента страны Раймунду Перейру.

По словам очевидцев, на крупнейших улицах города шли бои с применением автоматического оружия, гранатометов и минометов. Сообщалось также о столкновениях недалеко от резиденции премьер-министра.

В марте глава правительства Карлуш Гомиш набрал наибольшее количество голосов по итогам первого тура президентских выборов. Второй тур голосования назначен на 29 апреля.

Однако другой кандидат и бывший президент страны Кумба Йала, занявший второе место по итогам первого тура голосования, заявил, что выборы были сфальсифицированы, и объявил о бойкоте второго тура.

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