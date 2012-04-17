Сегодня во Львове почтят память зарезанного националиста

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Во вторник, 17 апреля, во Львове движение «Автономное сопротивление» почтит память погибшего националиста Максима Чайки, которого три года назад в Одессе зарезал украинофоб.

Об этом со ссылкой на организаторов акции сообщает ИА ZIK.

Сообщается, что сбор участников акции начнется в 20.00 около памятника Ивану Франко.

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После этого молчаливая колонна с лампадками отправится к памятнику жертвам политических репрессий, где состоится короткий митинг и возложение цветов и лампадок.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2009 году в Одессе был зарезан украинский патриот Максим Чайка. Убийц не нашли.

В 2010-м в Одессе произошел похожий случай. Еще один националист получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Его внутренние органы были разбросаны по асфальту. По информации партии «Братство», милиция попыталсь скрыть это преступление.

фото: timer.od.ua

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