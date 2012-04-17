Больше Росси на оружие тратят только США и Китай

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В 2011 году Россия потратила на оборонные нужды $71,9 млрд долларов, благодаря чему оказалась на третьей строчке в рейтинге стран с самым большим военным бюджетом.

Об этом говорят данные отчета Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), опубликованного на его сайте.

В 2011 году Россия потратила на оборону 3,9% ВВП, продемонстрировав наибольшие темпы роста оборонного бюджета – 9,3%.

Это позволило ей подняться за год сразу на два пункта, подвинув Великобританию и Францию. Лидеры «военного рейтинга» остаются прежними, это – США ($711 млрд) и Китай ($143 млрд).

За последнее десятилетие Россия увеличила расходы на оборону на 79%. Быстрее рос военный бюджет только у Китая (170%) и Саудовской Аравии (90%). Оборонные затраты США между тем с 2002 года выросли «только» на 59%.

В 2011 году общемировые расходы на вооружение не увеличились, положительное значение данного показателя отражает лишь рост цен на оружие, отмечают аналитики SIPRI. Таким образом, в минувшем году завершился 13-летний период, характеризовавшийся постоянным наращиванием объемов военных затрат. В абсолютном выражении в 2011 году в мире на вооружение было потрачено 1,738 трлн долларов.

Дальнейший рост российского оборонного бюджета заложен планом российских властей по увеличению финансирования «оборонки» – направления на перевооружение армии порядка 20 трлн рублей, полагают в SAPTI. Соответствующее решение властей, напомним, стало причиной конфликта Дмитрия Медведева и главы Минфина Алексея Кудрина, приведшего к отставке последнего.

К 2014 году оборонный бюджет России, согласно этому плану, должен увеличиться вдвое - на 53%. Впрочем, эксперты SIPRI сомневаются, что в реальности стоит ожидать существенного роста военных расходов: российский ВПК, стагнирующий после развала СССР, едва ли сумеет освоить такие средства.

Европейские страны, в абсолютном выражении тратящие на «оборонку» не много, имели в 2011 году серьезные темпы роста по данному показателю. Лидером оказался Азербайджан – рост 89%. В «плюсе» также Кипр, Польша, Норвегия, Мальта, Финляндия, Швейцария, Швеция, Армения и Босния и Герцеговина.

В то же время, США в прошлом году впервые с 1998 года столкнулись с сокращением темпов роста военного бюджета, и в ближайшее время ожидается дальнейший спад по данному показателю. Здесь могут сыграть роль планы по сокращению государственного долга, отмечают эксперты SIPRI. Кроме того, затраты могут сократиться при частичном выводе войск из Афганистана, при условии, что США не ввяжутся в какую-либо другую войну.

Азиатско-Тихоокеанский регион в 2011 году демонстрировал прирост объемов общего военного бюджета стран на уровне в 2,3%. Определяющим фактором в данном случае является положение дел в КНР. С 1995 года Китай увеличил затраты на оборону на 500%, однако относительно ВВП, военные расходы стабильны – около 2% ВВП. Так что увеличение военного бюджета Китая является следствием общего экономического роста страны, а не показателем милитаризации, поясняют эксперты. Впрочем, некоторые соседи явно высказывают опасения по поводу наращивания Китаем военной мощи, опасаясь не только за национальную безопасность, но и за собственные экономические интересы в регионе. И стараются не отставать от конкурента: оборонные расходы Индии за 10 лет выросли на 66%, Вьетнама – на 82%. Впрочем, в 2011 году обе страны были в «минусе» по данному показателю.

Латинская Америка в целом сократила военные расходы на 3,3% в 2011 году, чем «обязана» Бразилии, урезавшей свой военный бюджет сразу на четверть. Впрочем, серьезный рост продемонстрировала Мексика: 5,7% в 2011 году и 52% за десятилетие.

На Ближнем Востоке общую тенденцию изменения объемов затрат на оборону понять сложно из-за полного отсутствия информации из Ирана, Катара, ОАЭ и Йемена. Кроме того, пока не удается оценить последствия "арабской весны" для стран, которой она коснулась, поясняют в SIPRI. Из известного: Ирак (рост 55%), Бахрейн (14%), Кувейт (9,8%), Израиль (6,8%).

В Африке тон задает Алжир, в 2011 году увеличивший объем своих военных расходов на 44%. В основном же регион в данном отношении стабилен. Впрочем, нет соответствующей информации о Судане, Ливии и Эритрее.

Как ранее писал Главред, в начале апреля Арбитражный суд Удмуртии признал банкротом производителя автоматов Калашникова – концерн «Ижмаш». На предприятии введено конкурсное управление.

Иск о банкротстве «Ижмаша» подала компания «Ижстанко», которой концерн задолжал 814 тысяч рублей. Процедура внешнего наблюдения была введена на предприятии в августе 2011 года.

На базе обанкротившихся предприятий государственная корпорация «Ростехнологии» создаст научно-производственное объединение «Ижмаш».

фото: wowjoy.ru

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