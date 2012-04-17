В Гвинее-Бисау военные согласны отдать власть

Военные, недавно совершившие переворот в Гвинее-Бисау, согласны передать правление гражданским властям.

Об этом сообщили 16 апреля представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), информирует ВВС.

Конкретные сроки возврата к конституционному порядку не называются, а сами военные с официальные заявлением не выступили.

В то же время, представители ЭКОВАС потребовали освободить политических заключенных, включая премьер-министра страны Карлуша Гомеша, арестованного неделю назад.

Как ранее писал Главред, военные в западноафриканской республике Гвинее-Бисау подняли мятеж, захватили некоторые районы столицы Бисау, а также арестовали главу правительства страны Карлуша Гомиша Жуниора и временно исполняющего обязанности президента страны Раймунду Перейру.

По словам очевидцев, на крупнейших улицах города шли бои с применением автоматического оружия, гранатометов и минометов. Сообщалось также о столкновениях недалеко от резиденции премьер-министра.

В марте глава правительства Карлуш Гомиш набрал наибольшее количество голосов по итогам первого тура президентских выборов. Второй тур голосования назначен на 29 апреля.

Однако другой кандидат и бывший президент страны Кумба Йала, занявший второе место по итогам первого тура голосования, заявил, что выборы были сфальсифицированы, и объявил о бойкоте второго тура.

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