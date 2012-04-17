Соперник Лукашенко рассказал, как его мучили в тюрьме

{1-} Помилованный Александром Лукашенко экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников не раскаивается в том, за что был посажен, и не признает своей вины.

По его словам, он написал прошение о помиловании из опасений за свою жизнь, а слова раскаяния его заставили написать под давлением. При этом политик отказался уточнить, какого рода было это давление, передает РИА «Новости».

«Мне показалось, что со мной могли произойти достаточно серьезные вещи, вплоть до физической смерти», - подчеркнул Санников.

По его словам, в результате провокаций была создана угроза его жизни и здоровью, поэтому он просил поместить его в одиночную камеру. Потом пытался оттуда выходить, но его каждый раз возвращали обратно, ничего не объясняя.

«Значительную часть срока меня держали в одиночной камере, но когда меня перевели в последнюю тюрьму, там было запрещено со мной разговаривать. Если со мной кто-то заговаривал – просто заговаривал, я не хочу сказать, пробовал поддержать или как-то проявить солидарность – его немедленно переводили в худшие условия или в другую колонию», - рассказал оппозиционер.

«Я постоянно подвергался психологическому давлению. Все это время мне было весьма нелегко», - описал оппозиционер полтора года, проведенные за решеткой. При этом он отказался рассказывать о деталях своего пребывания в тюрьме, не желая навредить тем, кто все еще находится в местах лишения свободы.

«В одиночке было холодно. Были постоянные придирки со стороны администрации. У меня появились проблемы со здоровьем – мне поставили диагноз «остеохондроз», но ложиться не давали. Я был полностью изолирован от семьи. В какой-то момент их письма мне стали поступать, но от меня им ничего не приходило, хотя только за последние три месяца я написал порядка 50 писем. Письма не приходили никакие, газет не приносили, никакой информации из внешнего мира не был», - рассказал Санников.

Соперник Лукашенко попросил о помиловании, его жена уверена - под пытками

«Я написал ходатайство, что прошу проявить гуманность и раскаиваюсь в содеянном. Я сделал это осознанно, и комментировать здесь больше нечего. Вины своей не признал», - заявил политик.

Ранее жена Санникова заявила, что он написал прошение о помиловании под давлением, после «угроз и пыток».

Лукашенко в связи с этим заявил, что поручил проверить, было ли ходатайство написано добровольно.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, оппозиционеры Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко вышли на свободу в минувшие выходные.

Они отбывали сроки (Санников – пять лет, Бондаренко – два года) за организацию массовых беспорядков после выборов президента 19 декабря 2010 года, на которых победил Лукашенко. По мнению оппозиции, результаты выборов были сфальсифицированы.

В Евросоюзе приветствовали освобождение оппозиционеров, однако при этом оппозиционные белорусские СМИ отмечают, что на это власти в Минске и надеялись, ведь в конце апреля ЕС будет обсуждать пакет новых санкций против Беларуси.

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Также белорусская оппозиция отметила, что европейцы нашли «больную точку» Лукашенко: в начале этой недели должны были принять решение о переносе Чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в другую страну. И якобы освобождением «диссидентов» президент эту угрозу отвел.

Для европейской прессы помилованные белорусские оппозиционеры стали важными темами. СМИ публикуют интервью с ними – в основном, конечно, об «ужасах белорусского ГУЛАГа», и прославляют «демократических активистов».

В блоге издания Foreign Policy Андрея Санникова назвали «одним из величайших героев нашего времени», главным оппонентом Александра Лукашенко, который «руководит страной как марионеточным государством, исходя из самых низменных инстинктов и прихотей Владимира Путина».

В другом авторитетном издании – The Independent – Санникова называют одним из самых известных белорусских политзаключенных и одним из самых популярных кандидатов от оппозиции на президентских выборах 2010 года.

«На меня обращали особое внимание, я считаю, что против меня организовали спецоперацию, чтобы дискредитировать меня и устроить мне тяжелую жизнь в тюрьме», - заявил сам оппозиционер.

Короткое интервью Андрея Санникова опубликовал и «Московский комсомолец». Оппозиционер, сменивший за полтора года три колонии, рассказал: «Было очень тяжело. Очевидно, были даны какие-то указания сделать мою жизнь за решеткой невыносимой. Были постоянные провокации, ко мне было, скажем так, специальное отношение».

Далее он повторил то, что говорил британской газете: «Например, в последней колонии «Витьба-3» людям было запрещено со мной общаться. Если кто-то из заключенных все-таки решался со мной общаться, то в худшем случае он сразу оказывался под следствием. Или его отправляли в другую колонию, или ухудшались бытовые условия содержания».

По словам Санникова, в результате провокаций была создана угроза его жизни и здоровью, поэтому он просил поместить его в одиночную камеру. Потом пытался оттуда выходить, но его каждый раз возвращали обратно, ничего не объясняя.

Также оппозиционер рассказал, как его освободили.

«Мое освобождение происходило так же, как все в Беларуси: секретность сохранялась до последнего момента, никто ничего не объяснял. Просто сказали собирать вещи. Это достаточно важное в заключении событие – значит, куда-то переводят, надо готовиться к новому месту отбывания наказания. Я спрашивал, что теперь последует? Сказали, что приказано меня отпустить. Мне выдали справку, из которой я узнал, что освобожден на основании указа о помиловании осужденных, а потом выставили за ворота», - отметил Санников.

фото: belapan.com

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