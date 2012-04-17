Тимошенко на суд по делу ЕЭСУ не поедет - Турчинов

{1-} Первый замглавы партии «Батьківщина» Александр Турчинов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко не сможет принимать участие в судебном процессе по делу ЕЭСУ.

Турчинов напомнил, что 19 апреля в апелляционном суде Харькова должно состояться предварительное заседание по делу ЕЭСУ: «Они опять с самого начала превращают судебный процесс в фарс. Понимая, что Юлия Владимировна не сможет принимать в нем участие, они все равно идут на эту провокацию», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Турчинов напомнил, что, согласно выводам немецких врачей, Тимошенко тяжело больна и не может принимать участия в любых судебных действиях.

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«К сожалению, из-за того, что Тимошенко не лечат, состояние ее здоровья не улучшается. Такие болезни сами не проходят. По выводам экспертов, когда начнется реальное лечение в специализированном учреждении, это займет минимум несколько месяцев. Она не может передвигаться самостоятельно, я не представляю, как ее будут на носилках приносить в суд. Несмотря на это, власть не переносит процесс», - сказал Турчинов.

Райсуд Харькова начнет рассмотрение нового дела против экс-премьера 19 апреля в 10 утра. Тимошенко, которая возглавляла корпорацию ЕЭСУ в 1990-х годах, обвиняют, в частности, в завладении государственными средствами и уклонении от уплаты налогов корпорацией.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко отбывает 7-летнее наказание в Качановской колонии Харькова за превышение служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

фото: byut.com.ua

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