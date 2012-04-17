Аваков может быть задержан повторно - МИД

{1-}Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков может быть задержан еще раз при пересечении границы ЕС. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Украины.

«Аваков может быть повторно задержан при пересечении границы ЕС», – отметили в МИД.



В Министерстве подчеркнули, что «к моменту принятия итальянской стороной решения по запросу Генеральной прокуратуры Украины о выдаче Авакова, он продолжает находиться в международном розыске в государствах-участниках Интерпола, несмотря на освобождение из-под стражи в Италии», - передаёт НБН.

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Напомним, 12 апреля лидер фракции БЮТ Андрей Кожемякин заявил о том, что в Италии по решению суда выпущен из-под стражи экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков.

«Тридцать минут назад в Италии был освобожден наш коллега, руководитель харьковской парторганизации Арсен Аваков», – сказал Кожемякин.

Ранее Главред сообщал, что 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции Авакова из Италии в Украину.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Если будет доказана его вина в раздаче земли, Авакову грозит 10 лет тюрьмы.

фото: focusyour.info

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