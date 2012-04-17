В Европе будут сажать в тюрьму за обман при получении «шенгена»

{1-} Суд Европейского Союза позволил странам‐членам привлекать к уголовной ответственности лиц, которые получили Шенгенские визы с помощью обмана.

Такое решение cуд принял в ответ на запрос Федерального суда Германии, сообщили в представительстве Еврокомиссии в Украине на странице в Facebook.

Отметим, что суд Евросоюза рассматривал дело об организации нелегальной миграции в Германию.

Суд ЕС принял решение, согласно которому привлечение к ответственности нелегальных мигрантов и их помощников не противоречит законодательству Евросоюза даже в случае получения визы легально, но с помощью обмана компетентных органов (даже в том случае, если визы были аннулированы на момент рассмотрения дела).

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в середине марта в Германии из-за «нецелевого использования мульти-виз» задержали семерых украинцев, воспользовались автобусным туром Львов-Дрезден-Краков.

фото: bgnews.bulgar-rus.ru

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