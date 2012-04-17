Защита Луценко попросила Европейский суд назначить ему компенсацию

{1-} Защита бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко просит Европейский суд по правам человека назначить ему компенсацию и использовать все возможности для восстановления его прав.

Об этом заявила сегодня во время слушаний в палате судей Европейского суда по правам человека в Страсбурге адвокат Луценко Валентина Теличенко.

«Просим назначить компенсацию заявителю, которую суд признает соответствующей», - сказала она.

«Просим также использовать все возможности суда для восстановления прав заявителя», - добавила адвокат.

Теличенко отметила, что арест Луценко объясняется исключительно политическими мотивами, о чем свидетельствует, в том числе, решение суда первой инстанции о его аресте, в котором одной из причин названы выступления Луценко в средствах массовой информации с политическими комментариями о преследовании лидеров оппозиции в Украине, передает УНИАН.

Теличенко также опровергла заявления стороны обвинения о возможном давлении Луценко на свидетелей.

«Ни один из свидетелей не указал на то, что Луценко оказывал давление», - сказала она.

При этом адвокат отметила, что в ходе судебного разбирательства дела треть свидетелей изменили свои показания и заявили, что следственные органы оказывали давление на них в ходе досудебного следствия.

«Мы убеждены, что арест и содержание были мотивированы именно необходимостью отстранить его от политической деятельности и уменьшить шансы на выборах его партии в октябре 2012 года», - подытожила Теличенко.

Ранее Главред сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 апреля в открытом режиме проводил слушание дела о незаконности взятия под стражу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко.

"Дело "Луценко против Украины" касается жалобы известного украинского политика на то, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста", - цитирует пресс-служба "Народной самообороны" сообщение ЕСПЧ.

Слушание проводилось в открытом режиме, но само обсуждение дела проходит закрыто.

фото: ru.tsn.ua

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