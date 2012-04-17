Азаров показал часы за 45 тысяч

Премьер-министра Николая Азарова для поздравления с праздником Пасхи сфотографировали на фоне немецких часов, стоимостью более 45 тысяч гривен.

Об этом, ссылаясь на фотографию с правительственного сайта, передает «Украинская правда».

На одном из сайтов товаров для интерьера часы с таким циферблатом – HERMLE 01164-N91161 – продаются за 49 429 гривен (6125 долларов).

Янукович на Пасху молился в Лавре. Эксклюзивный фоторепортаж

В то же время, юрист Клим Братковский оценил эти часы в 45 570 гривен.

«За цену этих часов вы могли бы повысить пенсию на 10 гривен и выплачивать ее на протяжении года 375 пенсионерам. Это немного, но все же лучше, чем смотреть на Вас в золотых очках на фоне роскошных часов, добавляет Братковский.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в поздравлении с праздником Пасхи Николай Азаров, в частности, заявил, что «благодаря совместной работе достигнуты позитивные результаты, которые позволяют повышать стандарты жизни каждого украинца. Понимаю, что происходит это не так быстро, как хотелось бы. Но ведь нам же никто ничего не дарит. Все делается своими силами».

фото: pravda.com.ua, kmu.gov.ua, bt.kiev.ua

Новости по теме:

Азаров поздравил с Пасхой: Украина возрождается, как природа после зимы

Главы христианских Церквей поздравили украинцев с Пасхой

Янукович пообещал всю прибыль от своей книги отдать детям

Янукович встретил Пасху в Киево-Печерской лавре