Тимошенко хочет судиться с Генпрокуратурой в иностранных судах

{1-} Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко намерена обжаловать в иностранных судах возможное распространение Генеральной прокуратурой неправдивой информации об экс-премьере.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя «Батьківщини» Александр Турчинов, сообщают «Украинские новости».

«Они распространяют неправдивую информацию, они занимаются грязным пиаром... Юлия Владимировна проинформировала нас, что она будет обращаться в соответствующие суды тех стран, где распространяется это вранье, для защиты чести и достоинства», - сказал он.

Турчинов проинформировал, что общался с защитником Тимошенко, депутатом Верховной Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко-«Батьківщина» Сергеем Власенко, который сообщил о таких планах экс-премьера.

Он обвинил руководство Генеральной прокуратуры, представителей Министерства иностранных дел и отдельных депутатов Рады от Партии регионов в распространении за рубежом неправдивой информации о Тимошенко с целью ее дискредитации.

Ранее Главред сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 апреля в открытом режиме проводил слушание дела о незаконности взятия под стражу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко.

"Дело "Луценко против Украины" касается жалобы известного украинского политика на то, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста", - цитирует пресс-служба "Народной самообороны" сообщение ЕСПЧ.

Новости по теме:

В ГПУ рассказали, что Тимошенко была связана с бандой киллеров

Защита Луценко попросила Европейский суд назначить ему компенсацию

Тимошенко на суд по делу ЕЭСУ не поедет - Турчинов

Пшонка не пустил Яценюка в колонию к Тимошенко

Плёнки Мельниченко подтвердят невиновность Тимошенко - адвокат