Беларусь усилит охрану границы с Украиной во время Евро-2012

Беларусь усилит охрану границы с Украиной во время проведения Евро-2012.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пограничники обосновали усиление охраны ростом контрабанды (данные о масштабах контрабанды при этом не приводятся), а также приближающимся чемпионатом Европы по футболу.

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«Меры обусловлены также приоритетами совместных с украинской стороной усилий по обеспечению пограничной безопасности в рамках подготовки Евро-2012», - отмечает комитет.

Для выполнения поставленных задач отделам пограничной службы предоставлены мобильные погранзаставы.

Будут ли ужесточены процедуры контроля на пограничных пунктах, в погранслужбе не уточнили.

Как известно, чемпионат Европы по футболу пройдет с 8 июня по 1 июля в Украине и Польше. Финал чемпионата состоится в Киеве.

Фото: gpk.gov.by

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