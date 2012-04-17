Беларусь усилит охрану границы с Украиной во время Евро-2012

Беларусь усилит охрану границы с Украиной во время проведения Евро-2012.
Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Пограничники обосновали усиление охраны ростом контрабанды (данные о масштабах контрабанды при этом не приводятся), а также приближающимся чемпионатом Европы по футболу.
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«Меры обусловлены также приоритетами совместных с украинской стороной усилий по обеспечению пограничной безопасности в рамках подготовки Евро-2012», - отмечает комитет.
Для выполнения поставленных задач отделам пограничной службы предоставлены мобильные погранзаставы.
Будут ли ужесточены процедуры контроля на пограничных пунктах, в погранслужбе не уточнили.
Как известно, чемпионат Европы по футболу пройдет с 8 июня по 1 июля в Украине и Польше. Финал чемпионата состоится в Киеве.
Фото: gpk.gov.by
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