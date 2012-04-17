На патриарха Кирилла подали в суд за незаконное обогащение

17 апреля 2012, 16:39

{1-} В Замоскворецкий районный суд Москвы подан иск о незаконном обогащении Владимира Гундяева (он же патриарх всея Руси Кирилл) и Лидии Леоновой, которую предстоятель назвал своей троюродной сестрой. Истец — бывший министр здравоохранения, а ныне священник Юрий Шевченко.

Как рассказал сын экс-министра - Юрий Шевченко-младший, действующий в интересах семьи, цель поданного иска — увидеть мебель из квартиры патриарха в Доме на набережной, которая пострадала от строительной пыли в результате ремонта, затеянного дочерью истца: «Иск заявлен к собственнику квартиры Владимиру Гундяеву и женщине, которую я лично не знаю и которая подавала иск о возмещении ущерба», сообщает «Фонтанка».

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По словам Шевченко-младшего, так как они выплатили по результатам прошлой судебной тяжбы почти 20 миллионов рублей, то, значит, имеют полное право распоряжаться мебелью из квартиры патриарха, которую якобы пришлось выбросить и заменить на новую. Это, согласно документам, представленным в суде, обошлось Леоновой в 2 миллиона рублей. «Пусть отдадут нам эти стулья, - говорит Шевченко. - Может, я их на аукционе продать смогу».

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Иск о незаконном обогащении был подан в суд 5 апреля, однако тогда он был отклонен в связи с тем, что семья Шевченко не выплатила 20 млн руб. семье патриарха. 16 апреля, после выплаты долга, исковое заявление было подано вновь, однако решение о возможности его рассмотрения будет принято в течение ближайших дней. Также на этой неделе должен решиться вопрос о рассмотрении жалобы на первое судебное решение Верховным судом.

Напомним, что с иском о возмещении материального ущерба в Замоскворецкий районный суд в июне прошлого года обратилась Лидия Леонова. Ссылаясь на то, что она зарегистрирована и проживает в квартире дома 2 на улице Серафимовича, потребовала со своего соседа снизу - Юрия Шевченко - 26.095.000 рублей материального и 50.000 рублей морального вреда. Такая сумма, по мнению истицы, должна была компенсировать последствия несанкционированной перепланировки и переоборудования инженерных сетей.

Чуть позже истица снизила требования. В итоге получилось чуть меньше 19 миллионов. Согласно материалам дела, на время ремонта из квартиры патриарха вывезли всю мебель, картины, сняли шторы. Основная статья расходов — книги, 1388 штук. 1 ноября 2011 года суд удовлетворил исковые требования и обязал Юрия Шевченко выплатить 19 707 000 рублей, включая судебные издержки.

Для понуждения Шевченко выплатить долг были арестованы счета кардиолога, его квартира в доме на Серафимовича, а также был запрещен выезд на границу. Лидия Леонова также в рамках обеспечения первого иска подала второй - о признании незаконной сделки дарения квартиры в Доме на набережной дочери Шевченко Ксении. Несмотря на то, что все 20 миллионов Шевченко перечислили на счет приставов 5 апреля, Леонова отказалась от исковых требований только 13 апреля.

Как рассказал Шевченко-младший, для того, чтобы расплатиться с патриархом, пришлось продать квартиру в Петербурге, 4 миллиона взять в долг и добавить еще 3 миллиона рублей, отложенные на ремонт квартиры в Доме на набережной.

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