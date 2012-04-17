Турчинов готов на выборах мэра Киева поддержать Кличко

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Партия «УДАР» пока не обращалась в Комитет сопротивления диктатуре относительно согласования единого списка кандидатов-мажоритарников от оппозиции, но такой заявки в организации очень ждут.

Как передает УНИАН, об этом во время брифинга заявил первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов, комментируя заявление лидера «УДАРа» Владимира Кличко о том, что его политическая сила уже согласовала 70 кандидатов по мажоритарным округам.

Турчинов напомнил, что еще несколько недель назад комитет обращался к Кличко с предложением согласовать кандидатов-мажоритарников. «К сожалению, мы такой информации и таких предложений пока еще не получали. Я буду рад, если сегодня-завтра такую информацию от этой политической силы предоставят», – сказал он.

При этом Турчинов отметил, что речь может идти не только о согласованных кандидатах-мажоритарниках от оппозиции, но и относительно единой кандидатуры на должность мэра Киева. «Я также хотел бы, чтобы это произошло, и считаю, что для этого есть все основания», – добавил он.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что если другие оппозиционные силы, кроме УДАРа, выставят своих кандидатов на выборах мэра Киева, они будут работать на власть.

фото: byut.com.ua

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