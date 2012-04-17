Украина попросила Европу не рассматривать дело Луценко

{1-} Правительство Украины попросило Европейский суд по правам человека признать дело бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко против Украины неприемлемым для рассмотрения. Об этом на слушаниях заявила уполномоченный правительства Украины в Европейском суде по правам человека Валерия Лутковская, передаёт РБК-Украина.

"Правительство просит суд установить, что не было нарушений в этом деле", - сказала она.

По словам Лутковской, при избрании меры пресечения для Юрия Луценко национальные украинские суды исходили из очевидности совершенного им преступления и возможного давления со стороны бывшего министра на свидетелей. Она отметила, что суд решил, что "другие процедурные меры не могли обеспечить надлежащее процедурное поведение заявителя".

Представитель правительства в Страсбургском суде также заявила, что, по мнению украинского правительства, не использовал всех возможных средств обжалования своего предварительного заключения. "Поэтому это дело должно быть признано неприемлемым для рассмотрения", - отметила Валерия Лутковская.

Сегодня Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу Юрия Луценко, который оспаривает свой арест и содержание под стражей. Как сообщает пресс-служба "Народной самообороны", судьи заслушали представителей украинского правительства и адвокатов, после чего взяли паузу для вынесения решения по делу "Луценко против Украины". О дате принятия решения по делу об аресте Луценко будет сообщено в письменном виде, как того требует европейское законодательство, отмечают в партии.

Ранее Главред сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 апреля в открытом режиме проводил слушание дела о незаконности взятия под стражу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко.

"Дело "Луценко против Украины" касается жалобы известного украинского политика на то, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста", - цитирует пресс-служба "Народной самообороны" сообщение ЕСПЧ.

Слушание проводилось в открытом режиме, но само обсуждение дела проходило закрыто.

фото: ru.tsn.ua

Новости по теме:

В Европейском суде завершились слушания по делу Луценко

Европейский суд начал слушание дела Луценко

Луценко из-за решетки поздравил украинцев с Пасхой

Европейский суд может вынести решение в пользу Тимошенко и Луценко

Луценко сравнил новый УПК с «цыганской урбанистикой»

В ГПУ будет направлен депутатский запрос о двойных стандартах в деле Луценко