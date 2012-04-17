Врач Тимошенко рассказала о том, как она не понимает немецких докторов

{1-} Врач-терапевт экс-премьера Юлии Тимошенко в Качановской колонии Татьяна Демченко утверждает, что немецкие врачи отметили в болезни заключенной физический, политический и психологический компоненты. И рассказала, что ей трудно понять позицию немецких врачей, которые отказываются давать комментарии по болезни Тимошенко.

«Во время нашей встречи, после того, как Тимошенко была осмотрена международной медицинской комиссией, в том числе немецкими врачами, профессор клиники «Шарите», в частности отметил, что в болезни Тимошенко присутствуют 3 компонента: физический, политический и психологический. И по их словам, политический момент они не могут игнорировать», - заявила Демченко в интервью «Интерфакс-Украина».

Немецкие врачи снова заявили, что готовы лечить Тимошенко за границей

Она предположила, что возможно именно это и стало причиной отказа немецких врачей сразу предоставить комментарии относительно возможности начать лечение в одной из клиник Харькова, которое было предложено Ю. Тимошенко.

«Лично мне, как врачу, трудно понять такую позицию. С одной стороны, есть мысли о необходимости начала лечения в короткие сроки, с другой стороны, немецкие коллеги сознательно откладывает это еще дополнительно на 4-5 дней, потому что хотят с кем-то посоветоваться», - добавила она.

Ранее «Главред» сообщал, что врачи из немецкой клиники «Шарите», которые приехали в Харьков для обследования Центральной клинической больницы №5, где планируется лечить Тимошенко, заявили о намерениях с кем-то посоветоваться, прежде чем предоставить свои выводы относительно больницы, заявляет первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко.

Она также отметила, что никаких замечаний от немцев украинские врачи так и не услышали. На вопрос, как он оценивает ЦКБ №5, глава правления клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпл ответил, что «это красивая больница, но это не значит, что помещение Ю.Тимошенко туда гарантирует ее выздоровление».

фото: tymoshenko.ua

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