Шаттл Discovery совершил последний полет

Американский космический корабль многоразового использования Discovery, списанный после 27 лет службы, во вторник будет доставлен с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в Международный аэропорт имени Даллеса в пригороде Вашингтона, откуда его перевезут в расположенный неподалеку филиал Национального музея авиации и космонавтики США.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

К месту последней стоянки шаттл доставил специально модифицированный по заказу американского космического агентства NASA самолет Boeing-747. Примечательно, что именно этот борт в 1984 году использовался для транспортировки Discovery на космодром во Флориде перед его первым полетом в космос 30 августа 1984 года.

В минувшее воскресенье специалисты завершили монтаж шаттла на корпусе самолета, а в понедельник была проведена последняя проверка готовности уникальной «двухэтажной конструкции» к полету.

Самолет с космическим челноком на спине взлетел в 07:30 по местному времени (13:30 по Киеву), совершив прощальный круг над космодромом.

Так как этот полет был связан с большим риском, из соображений безопасности самолету было разрешено вылететь только в светлое время суток и в условиях идеальной погоды.

Перед приземлением в аэропорту имени Даллеса Boeing также совершит круг почета. Торжественная церемония передачи «челнока» музею пройдет в четверг, 19 марта.

Discovery стал самым «опытным» космическим кораблем подобного типа в NASA. За 27 лет службы он побывал в космосе 39 раз, налетал свыше 235,5 млн км, облетел вокруг Земли 5830 раз и провел в космосе в общей сложности 365 дней, то есть целый год.

Именно на его борту в 1994 году в космосе побывал российской космонавт Сергей Крикалев.

Свой последний полет в космос Discovery совершил в феврале-марте 2011 года. Спутся несколько месяцев на «пенсию» отправили шаттлы Endeavour и Atlantis. В ближайшем время они также будут переданы в музеи – Калифорнийскому научному центру в Лос-Анджелесе и музею в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Сегодня NASA отправляет своих астронавтов в космос на российских кораблях «Союз». Ожидается, что уже в ближайшем будущем эту функцию возьмут на себя корабли, построенные частными американскими аэрокосмическими компаниями.

фото, видео: space.com

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