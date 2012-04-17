Россия и Украина заключили «сырный мир»

{1-} Россия и Украина договорились о возобновлении поставок сыра на рынок РФ тремя украинскими предприятиями, которые прошли инспекцию Роспотребнадзора.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы договорились об открытии российского рынка для продукции этих трех предприятий», - заявил министр экономического развития Украины Петр Порошенко после переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

Переговоры завершились сегодня, 17 апреля, в Москве.

«Мы договорились по тем предприятиям, которые сегодня уже проверку прошли, представили план мероприятий. Мы, как украинское правительство, будем обеспечивать графики выполнения этого плана мероприятий», - подчеркнул Порошенко.

Также министр заявил, что будет контролироваться качество каждой партии, выходящей на российский рынок.

В свою очередь, Геннадий Онищенко заявил, что три предприятия, которым дан «зеленый свет», поставляли 60% украинского сыра в РФ.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на прошлой неделе в Украине Роспотребнадзор провел вторую инспекцию предприятий, которые собираются поставлять сыр на рынок РФ.

«Выявлены недостатки - как в технологии, так и в сырье. В частности, нарушения технологии вызревания сыров. Тем не менее, мы удовлетворены настроем, с которым с нами работали в этот раз», - сказал Онищенко.

Вторая инспекция Роспотребнадзора проверяла украинские предприятия с 10 по 12 апреля. В составе комиссии были специалисты-технологи Российского союза предпринимателей молочной отрасли.

фото: ridus.ru

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