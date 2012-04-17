Россия и Украина заключили «сырный мир»

{1-} Россия и Украина договорились о возобновлении поставок сыра на рынок РФ тремя украинскими предприятиями, которые прошли инспекцию Роспотребнадзора.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы договорились об открытии российского рынка для продукции этих трех предприятий», - заявил министр экономического развития Украины Петр Порошенко после переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.
Переговоры завершились сегодня, 17 апреля, в Москве.
«Мы договорились по тем предприятиям, которые сегодня уже проверку прошли, представили план мероприятий. Мы, как украинское правительство, будем обеспечивать графики выполнения этого плана мероприятий», - подчеркнул Порошенко.
Также министр заявил, что будет контролироваться качество каждой партии, выходящей на российский рынок.
В свою очередь, Геннадий Онищенко заявил, что три предприятия, которым дан «зеленый свет», поставляли 60% украинского сыра в РФ.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на прошлой неделе в Украине Роспотребнадзор провел вторую инспекцию предприятий, которые собираются поставлять сыр на рынок РФ.
«Выявлены недостатки - как в технологии, так и в сырье. В частности, нарушения технологии вызревания сыров. Тем не менее, мы удовлетворены настроем, с которым с нами работали в этот раз», - сказал Онищенко.
Вторая инспекция Роспотребнадзора проверяла украинские предприятия с 10 по 12 апреля. В составе комиссии были специалисты-технологи Российского союза предпринимателей молочной отрасли.
фото: ridus.ru
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