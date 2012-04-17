Азаров: мы дефолта не допускали и не допустим

{1-} Кабмин не допустит дефолта в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы дефолта не допускали и не допустим», - подчеркнул премьер в ходе общения с украинской командой на Чемпионате мира по стратегическому менеджменту, финал которого начался во вторник, 17 апреля, в Киеве.

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Азаров подчеркнул, что мировую экономику потряс самый крупный со времен Второй мировой войны кризис, когда сотни тысяч предприятий обанкротились, а целые государства вплотную подошли к банкротству.

Но, вместе с тем, по словам премьера, есть и успешные примеры государств и компаний, которые прошли через этот кризис без потерь, и именно их опыт необходимо изучать.

фото: kmu.gov.ua

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