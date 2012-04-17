Шевченко открестился от ДТП с Алиевым

Форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко заявил о том, что никакого ДТП с участием его джипа Range Rover и BMW полузащитника Александра Алиева не было.

Об этом Шевченко рассказал в своем комментарии dynamo.kyiv.ua

«Никакой аварии не было и в помине! Когда я ехал на встречу с детьми в одну из больниц Киева, меня остановил сотрудник ГАИ. В момент же, когда мы с ним беседовали, следом ехал Саша Алиев (он, разумеется, знает мой автомобиль), который решил остановиться узнать, все ли в порядке. В итоге, через пару минут мы оба продолжили свой путь к месту благотворительного мероприятия» - сказал футболист.

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Ранее «Главред» сообщал, что Алиев опроверг факт ДТП с его и Шевченко участием. При этом назвал сообщение об аварии бредом. ГАИ Киева тоже не подтвердило аварии с участием футболистов.

Также напомним, что писалось: в аварии никто не пострадал. Уже спустя час, приехав вместе с командой поздравлять детишек с Пасхой, футболисты как ни в чем не бывало обнявшись весело болтали.

фото: dynamomania.com

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