МВФ ухудшил прогноз для экономики Украины

{1-} Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту экономики Украины в 2012 году на 1,8 процентных пункта - до 3%.
Также снижен и прогноз по инфляции - с 9,1% до 6,7%, передает «РБК-Украина»
«Увеличение оттока капитала усилит финансовое давление на страны с большой потребностью во внешнем финансировании, такие, как Украина», - прогнозируют аналитики МВФ.
Украинцы вымирают сотнями тысяч, как при Голодоморе
В то же время, эксперты уверены, что государственные финансы подвержены давлению со стороны заработной платы, пенсий и капитальных расходов.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в госбюджете-2012 инфляция заложена на уровне 7,9%.
В марте 2012 года, по данным Госстата, инфляция в годовом измерении составила 1,9%. Рост ВВП госбюджет учитывает на уровне 3,9%.
При этом, по последним данным Национального банка Украины, в феврале ВВП вырос на 2% в годовом измерении.
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