Украина заявила о завершении «сырной войны»

{1-} «Сырная война» Украины и России завершена.

Об этом заявил министр экономики Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Сырные войны… при эффективной координации сторон завершены», - заявил Порошенко в Москве после переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

По словам Порошенко, возобновление поставок украинского сыра в Россию позволит сократить дефицит двустороннего торгового баланса.

Новые чистки в Кабмине: каким министрам угрожает увольнение

«Производитель в этом заинтересован, потребитель в этом заинтересован. И Россия, и Украина в этом заинтересованы. У нас сегодня есть дефицит торгового баланса между нашими странами. Сырная продукция для украинского агропромышленного комплекса составляет 20%», - подчеркнул украинский министр.

После переговоров Онищенко и Порошенко в Москве во вторник, 17 апреля, стороны заявили, что три украинских завода, на которых была проведена инспекция Роспотребнадзора, возобновляют поставки сыра в РФ.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, первая инспекция украинских сыроделов прошла в конце марта на заводе «Гадячсыр».

На прошлой неделе в Украине находилась вторая инспекция Роспотребнадзора: проверялись предприятия «Прометей» и «Пирятинский сырзавод».

После трех проверок Онищенко заявил, что Роспотребнадзор готов отправить инспекцию на четвертый украинский завод – «Дубно-молоко», и открыть для него российский рынок.

«Выписаны требования к продукции, выписаны требования к производителям. Сказали, что ограничений при соблюдении требований для поставок продукции в РФ сняты», - заявил Порошенко по итогам переговоров с Онищенко.

Вопрос о возобновлении поставок украинского сыра, по словам Порошенко, «за производителем, который начинает производить эту продукцию с соответствующим контролем качества этой продукции. И пожалуйста – выходите на рынок».

«Пока мы не организуем скоординированную работу лабораторий, будет проверяться каждая партия. С моей точки зрения, эта позиция разумная. Потом, когда работа лабораторий будет скоординирована, мы от контроля каждой партии договорились уйти», - отметил Порошенко.

Онищенко, в свою очередь, заявил, что первых поставок украинского сыра, можно ожидать, «когда произведут, когда мы проконтролируем. Сначала надо запустить производство, оно же сейчас стоит».

Глава Роспотребнадзора также подчеркнул, что на переговорах с Порошенко достигнута договоренность гармонизировать российские и украинские требования к качеству и безопасности пищевой продукции.

Как сообщал «Главред», с 7 февраля Россия ввела запрет на ввоз сыров некоторых украинских производителей. Причина запрета – несоответствие продукции техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию.

«Всего на территории России приостановлена реализация 32 тонн сыра», - сообщил глава Роспотребнадзора в марте. По его словам, еще более 120 тонн украинского сыра задержано на границе и не допущено в РФ.

27 февраля Онищенко заявил, что Украина более чем наполовину сократила поставки сыра в Россию из-за претензий к качеству продукции со стороны санитарной службы РФ.

Фото: odinklik.com

Новости по теме:

Украинский сыр вернется в Россию после устранения ошибок

Антимонопольный комитет оштрафовал украинские сырзаводы

Украина ждет экспертов из России, во избежание «мясной войны»