Украина заявила о завершении «сырной войны»

17 апреля 2012, 18:35

{1-} «Сырная война» Украины и России завершена.

Об этом заявил министр экономики Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Сырные войны… при эффективной координации сторон завершены», - заявил Порошенко в Москве после переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

По словам Порошенко, возобновление поставок украинского сыра в Россию позволит сократить дефицит двустороннего торгового баланса.

Новые чистки в Кабмине: каким министрам угрожает увольнение

«Производитель в этом заинтересован, потребитель в этом заинтересован. И Россия, и Украина в этом заинтересованы. У нас сегодня есть дефицит торгового баланса между нашими странами. Сырная продукция для украинского агропромышленного комплекса составляет 20%», - подчеркнул украинский министр.

После переговоров Онищенко и Порошенко в Москве во вторник, 17 апреля, стороны заявили, что три украинских завода, на которых была проведена инспекция Роспотребнадзора, возобновляют поставки сыра в РФ.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, первая инспекция украинских сыроделов прошла в конце марта на заводе «Гадячсыр».

На прошлой неделе в Украине находилась вторая инспекция Роспотребнадзора: проверялись предприятия «Прометей» и «Пирятинский сырзавод».

После трех проверок Онищенко заявил, что Роспотребнадзор готов отправить инспекцию на четвертый украинский завод – «Дубно-молоко», и открыть для него российский рынок.

«Выписаны требования к продукции, выписаны требования к производителям. Сказали, что ограничений при соблюдении требований для поставок продукции в РФ сняты», - заявил Порошенко по итогам переговоров с Онищенко.

Вопрос о возобновлении поставок украинского сыра, по словам Порошенко, «за производителем, который начинает производить эту продукцию с соответствующим контролем качества этой продукции. И пожалуйста – выходите на рынок».

«Пока мы не организуем скоординированную работу лабораторий, будет проверяться каждая партия. С моей точки зрения, эта позиция разумная. Потом, когда работа лабораторий будет скоординирована, мы от контроля каждой партии договорились уйти», - отметил Порошенко.

Онищенко, в свою очередь, заявил, что первых поставок украинского сыра, можно ожидать, «когда произведут, когда мы проконтролируем. Сначала надо запустить производство, оно же сейчас стоит».

Глава Роспотребнадзора также подчеркнул, что на переговорах с Порошенко достигнута договоренность гармонизировать российские и украинские требования к качеству и безопасности пищевой продукции.

Как сообщал «Главред», с 7 февраля Россия ввела запрет на ввоз сыров некоторых украинских производителей. Причина запрета – несоответствие продукции техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию.

«Всего на территории России приостановлена реализация 32 тонн сыра», - сообщил глава Роспотребнадзора в марте. По его словам, еще более 120 тонн украинского сыра задержано на границе и не допущено в РФ.

27 февраля Онищенко заявил, что Украина более чем наполовину сократила поставки сыра в Россию из-за претензий к качеству продукции со стороны санитарной службы РФ.

Фото: odinklik.com

Новости по теме:

Украинский сыр вернется в Россию после устранения ошибок

Антимонопольный комитет оштрафовал украинские сырзаводы

Украина ждет экспертов из России, во избежание «мясной войны»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять