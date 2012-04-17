Европейский суд оправдает Луценко, но его все равно не выпустят - адвокат

{1-} Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко – Алексей Баганец выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека отменит арест его подзащитного. Однако он сомневается в том, что такое решения выполнят в Украине.
«Если суд признает, что во время ареста, задержания и держания, под стражей были нарушены его права – это будет для нас основанием для обращения к украинским судам о немедленном освобождении из-под стражи», – заявил адвокат радио «Свобода».
Защита Луценко попросила Европейский суд назначить ему компенсацию
«Однако, если приговор по первому делу против экс-министра вступит в законную силу, то оснований поднимать вопрос об освобождении Луценко из- под стражи не будет. Европейский суд не рассматривал приговор против Луценко по сути сущности, потому сначала мы должны исчерпать все возможности обжалования его в Украине».
Ранее «Главред» сообщал, что Луценко приговорили к 4 годам заключения за превышение служебных полномочий. 15 мая это дело должен рассматривать Апелляционный суд, после решения которого приговор может вступить в действие.
А между тем Печерский райсуд Киева рассматривает еще одно дело против Луценко – о законности продолжения следствия по делу отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко. Его выделили в отдельное судопроизводство из первого дела о злоупотреблении должностью министра внутренних дел, поэтому Европейский суд по правам человека рассматривает правомерность ареста экс-министра по обоим эпизодам.
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