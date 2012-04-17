Аваков рассказал об условиях в итальянской тюрьме

{1-} Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков после задержания в Италии содержался в тюрьме строгого режима.

Об этом заявил сам Аваков во время интернет-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«До заседания суда меня поместили в тюрьму. Как потом выяснилось, это оказалась тюрьма строгого режима, одна из двух или трех на территории Италии. Но я этого (строгого режима – прим.ред.) не заметил. В итальянской тюрьме главное давление на человека – это ограничение его свободы», - отметил Аваков.

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«Тебя лишают свободы, закрывают в камере, а там – сиди, читай книжки, смотри телевизор, прогулка, питание – красота, короче. Только никуда не можешь уйти», - с улыбкой рассказал экс-губернатор.

По его словам, главной сложностью во время его пребывания в итальянской тюрьме было отсутствие людей, говоривших по-русски или по-украински.

«Один раз привели мужичка, который, как решили заключенные и офицеры, говорит по-украински, он подошел ко мне и говорит «Лукашенко, ура!». И это было все, что он знал. Но это произвело огромное впечатление на всех его коллег, и он был очень доволен», - рассказал Аваков.

Экс-чиновник отметил, что камера, в которую его поместили, была рассчитана на двух человек. Сначала сокамерником Авакова был инженер, затем «какой-то молодой парень».

«Мы беседовали, насколько это возможно было. Тыкали пальцем в небо, в телевизор, в газеты, пытались общаться, по крайней мере. Потом жена передала разговорник и стало легче», - рассказал экс-губернатор.

В то же время, он затруднился ответить на вопрос, за что попали в тюрьму его сокамерники.

«Когда меня спрашивали, я не мог объяснить сам, за что я туда попал», - отметил Аваков.

фото: focusyour.info

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