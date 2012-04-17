Заключенный отсудил у России полмиллиона за тесную камеру СИЗО

{1-} В Екатеринбурге гражданин, подозреваемый в нескольких преступлениях, отсудил у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и Минфина РФ более 500 тысяч рублей в качестве компенсации за содержание его в СИЗО с нарушениями.

Об этом сообщает «Новый Регион 2».

Истец заявил, что содержался в условиях, не соответствующих санитарным нормам. По его словам, в камерах было больше людей, чем положено, а также в какой-то момент в одной камере с ним находился подследственный, обвиняемый в тяжких и особо тяжких преступлениях.

В отношение самого истца уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а по ряду статей в связи с истечением срока давности.

До ареста в 2007 году истец работал в милиции – всего провел в СИЗО 322 дня – в качестве компенсации морального ущерба он требовал взыскать два миллиона рублей с Минфина России, Свердловской области, СИЗО № 1 и СИЗО №3.

Решение городского суда о взыскании 550 тысяч рублей в пользу бывшего подозреваемого не удовлетворило ни истца, ни ответчика.

Однако апелляционная инстанция по гражданским делам Свердловского областного суда оставила жалобы сторон без удовлетворения, после чего в силу вступило решение суда первой инстанции.

Фото: urallag.ru

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