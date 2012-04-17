США отказались вводить налог для миллиардеров

{1-} Сенат США отказался принять законопроект о введении дополнительного налога для самых богатых граждан страны.
Об этом сообщает CNN.
Планировалось, что в соответствии с «правилом Баффета» налогообложение граждан с доходом более миллиона долларов может быть поднято до 30%.
Напомним, что ранее люди с состоянием более одного миллиона долларов в среднем платили налог в размере 25%.
При этом средняя ставка налога для граждан с доходом 50-75 тысяч долларов составила 12%.
«Правило Баффета» было введено в 2011 году, когда известный миллиардер Уоррен Баффет предложил увеличить налоги для богатых американцев.
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