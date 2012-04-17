Организатор покушений на президента Абхазии найден мертвым

Экс-министр внутренних дел Абхазии Алмасбей Кчачп, подозрневаемый в покушении на президента самопровозглашенной республики, найден мертвым в своей квартире в в городе Гагры.

Об этом сообщили в генпрокуратуре Абхазии, передает РБК.

В прокуратуре уточнили, что Кчач был главным подозреваемым в покушении на президента Абхазии Александра Анкваба, которое произошло 22 февраля 2012 года.

Совершено покушение на президента Абхазии (ВИДЕО)

Кчач был обнаружен мертвым в своей квартире с зажатым в руке пистолетом.

По данным Генеральной прокуратуры, во вторник, 17 апреля, оперативники попытались задержать бывшего министра. У следователей нашлись доказательства его причастности к покушению на главу государства.

«Сейчас проводится проверка по самоубийству Кчача. Он должен был быть задержан по подозрению в покушении на президента и убийстве двух охранников президента, которое произошло 22 февраля», - заявили в Генпрокуратуре Абхазии.

Также там сообщили, что с 1993 по 1996 год Кчач руководил службой охраны высших органов власти, в частности, он был начальником охраны первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы.

С 1996 по 2003 год Кчач являлся главой Министерства внутренних дел республики, а с 2003 по 2005 год занимал пост секретаря Совета безопасности Абхазии.

Напомним, утром 22 февраля было совершено покушение на президента Абхазии. Инцидент произошел в районе города Гудаута, когда Анкваб направлялся на работу в столицу республики – Сухум.

Злоумышленники подорвали бомбу на пути следования кортежа. Взрыв пришелся на машину сопровождения. Сам политик не пострадал, однако один из его охранников погиб, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением и позже скончался в больнице.

После покушения появилась информация об усилении охраны российско-абхазской границы – это было уже шестое покушение на Анкваба. Предыдущие пять произошли в период его нахождения на посту премьера и вице-президента республики.

13 апреля 2012 года Генпрокуратура республики сообщила о задержании шестерых подозреваемых в покушении на Анкваба. В ходе проведенных обысков по месту жительства задержанных было обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты, ручной гранатомет «Аглень», приборы ночного видения, снаряд от подствольного гранатомета, множество боеприпасов, наркотические средства.

Все задержанные являются гражданами Абхазии.

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