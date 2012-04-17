В Сомали неизвестные самолеты обстреляли базу пиратов

{1-} Неизвестные военные самолеты во вторник, 17 апреля, обстреляли предполагаемую базу пиратов на севере Сомали.

Об этом со ссылкой на представителя сомалийской береговой охраны передает «Lenta.ru».

В результате обстрела двое мирных жителей получили ранения. О том, есть ли пострадавшие среди пиратов, не сообщается.

По рассказам очевидцев, два самолета нанесли удар по прибрежной деревне на северо-востоке страны, примерно в 220 километрах от города Босасо.

Этот город является столицей автономного государства Пунтленд – центра сомалийского пиратства. Местные власти занялись расследованием инцидента.

Сомалийские пираты регулярно захватывают суда в Индийском океане с целью получить за корабли и членов экипажей крупный выкуп. В плен сомалийских пиратов попадали, в частности, украинцы, россияне, американцы, немцы, сирийцы.

Как сообщал «Главред», в марте Европейский Союз расширил мандат своих военных в рамках операции по борьбе с сомалийскими пиратами. В частности, европейцам разрешено было наносить удары по запасам оружия и боеприпасов, а также по средствам передвижения сомалийских пиратов.

Стрелять по объектам можно с военных кораблей и вертолетов.

Принадлежали ли сегодняшние самолеты какой-либо из европейских держав, пока неизвестно.

Представители Евросоюза пока не прокомментировали сегодняшний обстрел пиратской базы.

Полеты над Сомали также совершают американские беспилотники, цель которых – уничтожение предполагаемых пособников террористической сети «Аль-Каида» в Сомали.

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