Северная Корея расторгла договор с США об остановке ядерных испытаний

{1-} Пхеньян более не считает себя связанным соглашением с США о моратории на ядерные и ракетные испытания, а также приостановке программы обогащения урана в ядерном центре в Йонбене.

Такое заявление МИД Северной Кореи распространил сегодня вечером, 17 апреля, передает ИТАР-ТАСС.

КНДР также отвергает «несправедливые действия Совета Безопасности ООН, который «пытается лишить ее права на запуски спутников» и «проводит политику двойных стандартов в этой области».

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Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении министерства иностранных дел республики, ставшее ответом на решение СБ ООН осудить запуск 13 апреля северокорейской ракеты «Ынха-3» со спутником на борту.

Северокорейский МИД отметил также, что Пхеньян «намерен и дальше использовать свое право на изучение космического пространства» в соответствии с действующими в настоящее время нормами международного права. КНДР, сказал он, «будет выводить на околоземную орбиту спутники разного назначения, включая геостационарные, в интересах экономического развития страны».

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Кроме того, в КНДР считают, что именно США «несут ответственность за нарушение соглашения от 29 февраля».

«Пхеньян более не считает себя обязанным выполнять его условия, поскольку Соединенные Штаты нарушили свое обещание уважать суверенитет республики и отказаться от враждебной политики в отношении нее», - подчеркивается в заявлении МИД.

КНДР помимо этого пообещала предпринять «ответные шаги, если США будут нарушать суверенитет республики».

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении министерства иностранных дел страны. В этом случае, отмечается в нем, вся ответственность за такие последствия «ляжет на Вашингтон».

В северокорейском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что запуск искусственного спутника Земли «Кванмёнсон-3» («Сияющая звезда–3») «не имел никакого отношения к договоренностям, достигнутым между двумя странами».

фото: vesti.ru

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