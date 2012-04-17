В Египте 10 кандидатов исключены из президентской гонки

{1-} Комиссия по выборам президента Египта во вторник, 17 апреля, исключила из президентской гонки 10 потенциальных кандидатов.

Среди исключенных – экс-заместитель верховного наставника ассоциации «Братьев-мусульман» Хайрат аш-Шатыр, сообщил спутниковый телеканал «Аль-Джазира», передает РИА «Новости».

«Братьев-мусульман» будет представлять другой кандидат – лидер политического крыла исламистов «Партии свободы и справедливости» Мухаммед Мурси. Аш-Шатыр заявлял ранее, что поддержит Мурси, если не сможет баллотироваться сам.

Ранее египетская газета «Аль-Ахрам» подтвердила исключение из списка кандидатов на высший государственный пост бывшего главы Службы общей разведки и вице-президента Египта Омара Сулеймана, а также популярного среди исламистов независимого кандидата Хазема Салаха Абу Исмаила.

Предварительное решение об отказе в регистрации 10 кандидатур было объявлено еще в субботу, 14 апреля. У кандидатов было 48 часов для того, чтобы опротестовать эти решения.

Как ожидается, первый тур президентских выборов в Египте пройдет 23 и 24 мая. По новым правилам, за которые проголосовали египтяне на всеобщем референдуме в марте 2011 года, президент теперь будет избираться не более чем на два срока по четыре года.

Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшей популярностью среди кандидатов в президенты пользуется экс-глава МИД Египта и бывший генсек Лиги арабских государств Амр Муса.

Фото: ИТАР-ТАСС

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