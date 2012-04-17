Украина закончила год с дефицитом бюджета в 20 миллиардов

{1-} Дефицит сводного бюджета Украины в четвертом квартале 2011 года увеличился до 19,9 миллиардов гривен по сравнению с 17,2 миллиардами гривен в 2010 году.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка Украины, сообщает «Экономическая правда».

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При этом, по данным НБУ, дефицит сводного бюджета остался на уровне 5,8% от ВВП.

Всего бюджеты всех уровней в четвертом квартале 2011 года были выполнены с дефицитом.

«Традиционно наибольший дефицит был зафиксирован в декабре 2011 года – 15,5 миллиардов гривен, что определило дефицит не только четвертого квартала, а года в целом», - отметили в Нацбанке.

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«Так, дефицит в 2011 году составил 23,1 миллиарда гривен, или 1,8% ВВП (в 2010 году – 64,7 млрд гривен (без учета ОВГЗ-НДС – 48,3 млрд гривен). Учитывая существенные объемы расходов на обслуживание государственного долга (23,9 млрд гривен), сводный бюджет имеет первичный профицит на уровне 0,07% ВВП», - отметили в Нацбанке.

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Основным источником финансирования дефицита оставались заимствования. Источники внешнего финансирования на фоне затянувшегося кризиса в Европе почти отсутствовали.

«Поэтому правительство именно в четвертом квартале ввело новые инструменты на внутреннем финансовом рынке: индексированные ОВГЗ с привязкой к курсу доллара США и ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте (доллары США) (размещено на 5,6 млрд гривен и 412,9 миллионов долларов соответственно)», - сообщили в НБУ.

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Непосредственно для финансирования дефицита были привлечены 32,7 миллиардов гривен.

Приватизационные поступления составили 11,5 млрд гривен, основная часть которых поступила еще в первой половине года.

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С целью капитализации НАК «Нафтогаз» и банков был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 21,4 миллиарда гривен (12,5 млрд гривен и 8,9 млрд гривен соответственно).

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 473,1 млрд гривен или 36% ВВП.

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