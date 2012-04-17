В ПР убеждены, что Тимошенко убегает от суда в больницу

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко может, но не хочет принимать участие в суде по делу ЕЭСУ.

Об этом свидетельствуют заявления первого замглавы ВО «Батькивщина» Александра Турчинова, уверен народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, передает «Интерфакс-Украина».

Колесниченко отметил, что в ход идут уже привычные аргументы о состоянии здоровья подсудимой.

«В действительности сложилась ситуация, когда состояние здоровья Юлии Тимошенко стало главной разменной картой ее команды. Это уже четкая тактика защиты, направленная на подмену действительных результатов судебного разбирательства состоянием здоровья подследственной. Делается все, чтобы привлечь внимание именно к этому вопросу», - отметил депутат.

В то же время Колесниченко подчеркнул, что независимый взгляд находит «пробелы» в этой линии защиты.

«После 10-километровых пробежек, о которых госпожа Тимошенко рассказывала полгода назад, или огромных каблуков, на которых она передвигалась в камере Лукьяновского СИЗО, почему-то не очень верится, что эта женщина с тяжело больной спиной и почти не может передвигаться. При том, что прокуратура и пенитенциарная система создали все условия для ее выздоровления. Такие условия, о которых только могут мечтать осужденные», - отметил политик.

Он подчеркнул, что избежать суда могут лишь люди, у которых признанны болезни сознания.

«Подобных больных так и квалифицируют – «неподсудные». Для остальных граждан создаются возможности защищать свои права в судебном разбирательстве. И спрятаться за болезнями от суда редко кому удается. В лучшем случае можно получить отсрочку судебного разбирательства», - прибавил Колесниченко.

«В действительности, если принимать во внимание юридические, а не политические аргументы, участие госпожи Тимошенко в суде действительно необязательно. Суд может состояться как при ее участии, так и без нее», - заявил депутат.

Он добавил, что суд может также потребовать принудительного вызова подсудимой.

«Так было по делу Рудьковского, который пытался спрятаться от суда в клинике. Принудительно приводили в суд «старых и тяжело больных» Аугусто Пиночета и Ивана Демьянюка. Невзирая ни на что, эти суды состоялись», - напомнил Колесниченко.

«Почему же адвокаты Тимошенко продолжают давить на здоровье? Скорее всего, они понимают слабость своей юридической позиции. Дело ЕЭСУ – чисто экономическое. Речь идет о сугубо экономических преступлениях, и в политическую плоскость действия Тимошенко-бизнесмена, как это было с действиями Тимошенко-чиновника, перевести невозможно. Поэтому и изобретают лишнюю возможность привлечь внимание, сделать если не политический, то хотя бы бытовой резонанс и таким образом помешать работе судов», - резюмировал Колесниченко.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее Александр Турчинов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко не сможет принимать участие в судебном процессе по делу ЕЭСУ.

«Они опять с самого начала превращают судебный процесс в фарс. Понимая, что Юлия Владимировна не сможет принимать в нем участие, они все равно идут на эту провокацию», - заявил Турчинов.

Новости по теме:

У немецких врачей нет замечаний к больнице Тимошенко - Минздрав

Лечение Тимошенко в Германии обойдется в 240 тыс. евро

Немецкие врачи прибыли в колонию к Тимошенко

Немецким медикам понравилась больница Тимошенко