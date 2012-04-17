Аваков: политического убежища в Италии просить не буду

{1-} Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков не намерен просить политического убежища в Италии.
Об этом сообщает портал «ukranews.com».
«Я нахожусь на территории Италии легально, ничего не нарушая, и мне не грозит волосатая рука украинской Фемиды», - подчеркнул Аваков.
Также он отметил, что сейчас живет в арендованной квартире и не ограничен в перемещении по стране.
По словам Авакова, при желании он может уехать и за границу, но там его могут задержать на основании ордера Интерпола, действие которого на территории Италии своим решением приостановил суд.
В таком случае, возможно, экс-губернатору придется пройти всю процедуру сначала.
«Я не вижу пока необходимости и оснований просить никакого другого статуса», - подчеркнул Аваков.
При этом он отметил, что его адвокаты и многие друзья рекомендуют подумать над этим вопросом.
В то же время, Аваков отметил, что в итальянских судах вопросы экстрадиции и предоставления убежища находятся в компетенции разных судов.
Фото: mignews.com.ua
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