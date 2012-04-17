Список убитых им детей Брейвик слушал с улыбкой

{1-} Обвиняемый в терроризме Андрес Брейвик, давая показания во вторник в суде Осло, рассказал, что лагерь на острове Утойя, где он убил 69 человек, был альтернативным вариантом.

По словам Брейвика, первоначально его целью были участники ежегодной конференции журналистов, сообщает РИА «Новости».

Как известно, Андерс Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утойя, где обвиняемый расстрелял 69 человек.

Подсудимый признался, что собирался устроить бойню на ежегодной конференции норвежского Фонда журналистских расследований SKUP в марте 2011 года, однако тогда ему не удалось осуществить задуманное.

Брейвик в своем выступлении заявил, что считает журналистов инструментом пропаганды в руках власти, которая поддерживает идеи чуждой ему мультикультуры.

Отвечая на вопросы прокурора, подсудимый неоднократно подчеркивал свою связь с националистами по всему миру и их поддержку.

На вопрос о том, кто дал ему право убивать людей, Брейвик ответил, что «сам принял такое решение».

«Считаю, что все коренные народы и культуры имеют право бороться за выживание и против экспансии извне», - сказал он.

фото: vg.no

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