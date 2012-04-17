За два месяца украинцев стало меньше на 30 тысяч человек

{1-} За два месяца 2012 года количество жителей Украины сократилось на 30 тысяч человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает «РБК-Украина».

По данным Госстата, население Украины составляет 45 миллионов 603 тысяч 210 человек.

Таким образом, по сравнению с 1 января 2012 года (45 миллионов 633,6 тысячи) численность населения сократилась на 30 тысяч 390 человек.

В городах Украины проживает 31 миллион 364 тысячи 382 человека, в сельской местности – 14 миллионов 238 тысяч 828 человек.

Количество новорожденных в январе-феврале 2012 года составило 84 тысячи 247 человек, количество умерших – 118 тысяч 738 человек.

Напомним, численность населения Украины в 2011 году сократилась на 144,9 тысячи – до 45,6 миллионов человек.

В 2010 году население Украины уменьшилось на 184,4 тысячи человек.

фото: dnk-ekb.ru

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