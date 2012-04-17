Азаров рассказал, откуда у него часы за 45 тысяч

{1-} Премьер Николай Азаров не имеет никакого отношения к приобретению часов марки HERMLE, который оценили в 45 тысяч гривен.

Об этом заявили в пресс-службе Кабмина, комментируя запись приветствия Азарова с Пасхой на фоне дорогих часов, передает «Украинская правда».

«За два с лишним года деятельности правительства под руководством Азарова секретариат Кабинета Министров в своей хозяйственной деятельности соблюдает режим жесткой экономии», - заявили в Кабмине.

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«Это касается как покупки дорогих автомобилей, дорогой техники, мебели или аксессуаров для официальных кабинетов, так и проведения ремонтных работ в кабинетах чиновников», - заверили в Кабмине.

В правительстве уточнили, что «часы HERMLE 01164-N91161 были приобретены еще в 2006 году в зал для встречи иностранных делегаций».

Азаров показал часы за 45 тысяч

«Азаров, который возглавляет правительство с марта 2010 года, не имеет никакого отношения к этому приобретению», - подытожили в Кабмине.

Как известно, в первой половине 2006 года правительство возглавлял Юрий Ехануров, во второй - Виктор Янукович.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Николая Азарова для поздравления с праздником Пасхи сфотографировали на фоне немецких часов, стоимостью более 45 тысяч гривен.

фото: kmu.gov.ua

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