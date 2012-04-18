Генпрокуратура признала «неточной» информацию об аресте Авакова

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В ГПУ вчера признали, что их «предварительная информация (о содержании Арсена Авакова под домашним арестом. – Ред.) была неточной». Силовики ссылаются на ошибку посольства Украины в Италии, а дипломаты, в свою очередь, во всем винят итальянскую прокуратурую

«Когда мы говорили, что Арсен Аваков находится под домашним арестом, мы пользовались информацией, которую нам предоставило посольство Украины в Италии,— цитирует КоммерсантЪ.Украина пресс-секретаря ГПУ Маргариту Велькову.— А в посольстве, соответственно, ее получили от итальянской прокуратуры». Слова госпожи Вельковой вчера подтвердили и в МИДе. «По мнению судей, ему (Арсену Авакову.— Ред.) будет сложно уклониться от суда, который будет рассматривать вопрос о его экстрадиции,— говорится в заявлении департамента информационной политики МИД.— Освобождение Арсена Авакова из-под стражи в Итальянской Республике не прекращает процесса экстрадиции по запросу ГПУ».

Напомним, 17 апреля бывший глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков рассказал журналистам подробности своего недолгого пребывания в итальянской тюрьме. Экс-губернатор также пообещал подать в суд иск к Генпрокуратуре за распространение неправдивой информации о взятии его судом Рима под домашний арест.

Поговорить с находящимся в международном розыске по линии Интерпола бывшим харьковским губернатором Арсеном Авакововым вчера можно было в помещении харьковского благотворительного фонда «Ренессанс». В ходе интернет-видеоконференции экс-губернатор старался выглядеть перед журналистами непринужденно, шутил, однако сразу же признал, что вынужден соблюдать ряд предосторожностей. В частности, он не стал называть адрес своей итальянской квартиры. «Я могу говорить только правду, но не всю — из соображений безопасности. Не хотелось бы иметь неприятности там, где их может не быть»,— сказал бывший чиновник.

Как ранее писал Главред, Арсен Аваков, подозревается прокуратурой Харьковской области в причастности к незаконной раздаче государственных земель. Он был задержан полицией итальянского города Фразиноне в конце марта и помещен в местную тюрьму. 10 апреля состоялось заседание Апелляционного суда Рима, избравшего ему меру пресечения до рассмотрения по существу вопроса о возможной экстрадиции в Украину.

фото: focusyour.info

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