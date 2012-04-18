Мельниченко раскрыл тайну записей по убийству Щербаня

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Экс-майор госохраны Николай Мельниченко рассказал о некоторых данных с его записей, которые касаются убийства в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

«На имеющихся у меня записях зафиксировано немало информации, проливающей свет на это преступление, — сказал Мельниченко. — В кабинете президента Кучме подробно докладывали все обстоятельства этого преступления. В частности, кто заказчик, кто исполнитель, как переводились деньги... Эти материалы я готов предоставить сыну Щербаня, а также ГПУ и адвокатам Юлии Владимировны», – цитирует Мельниченко Сегодня.

Мельниченко уточнил, что на пленках фигурирует фамилия Александра Мильченко по прозвищу «Матрос», причастного к убийству Евгения Щербаня, впоследствии загадочно скончавшегося после возвращения в Украину из Венгрии. «Если в Украине моими записями не заинтересуются, отдам их ФБР, израильским спецслужбам», — заявил экс-майор.

Как ранее писал Главред, на своей странице в Фейсбуке Мельниченко написал о готовности обнародовать записи разговоров в кабинете Кучмы, которые касаются дела убийства Евгения Щербаня.

«Если очень коротко – то да, в кабинете Кучмы об этом убийстве Щербаня говорили. Я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию», – пишет Мельниченко.

Бывший майор считает необходимым передачу этой информации сыну Щербаня, чтобы он знал правду об убийстве своего отца. Также он готов предоставить информацию Генпрокуратуре, адвокатам Юлии Тимошенко.

«В случае согласия (желательно ГПУ), или хотя бы одной из сторон я готов ее обнародовать», – добавляет он.

По его словам, он уже собирает активистов для расшифровки и обнародования этой информации.

«Я бы очень хотел, чтобы нас было хотя бы 300 человек, которым я вышлю, как минимум, час записей. Для того чтобы эти люди расшифровали, а потом мы все обнародуем», – пишет он.

фото: podrobnosti.ua

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