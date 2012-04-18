Главарь «оборотней» был образцовым милиционером

18 апреля 2012, 07:55

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Крымские правоохранители подтвердили, что 15 апреля в Симферополе задержаны пятеро членов преступной группировки, которые могут быть причастны к убийству в октябре прошлого года 35-летнего жителя крымской столицы Андрея Шемятенкова, последнего члена банды убитого в Одессе киллера Аслана Дикаева. Экс-майора Юрия Паскала задержали по подозрению в убийстве сообщника Дикаева и жены киевского лесника.

Более подробную информацию в пресс-службе Главного управления МВД в АРК сообщить пока отказались, ссылаясь на тайну следствия, информирует Сегодня.

В то же время, правозащитник Марк Бен-Наим, имеющий свои источники в органах, раскрыл некоторые подробности дела «оборотней в погонах».

«Среди тех, кто попал в руки оперативников, — бывший участковый инспектор Киевского района Юрий Паскал, осужденный в 2004 году на 14,6 года за преступления в составе ОПГ «оборотней в погонах», но условно-досрочно освободившийся в 2011 году из исправительно-трудовой колонии №91 (Черниговская область), считающейся зоной для правоохранителей и судей. Впрочем, возникает вопрос другого порядка: как и кто помог ему сформировать и вооружить новую банду?», – риторически спрашивает Бен-Наим.

По словам старых сотрудников милиции, которые служили с майором Юрием Паскалом, он был одним из лучших участковых Киевского РОВД Симферополя. О нем даже писали в газетах и ставили в пример молодым.

Правозащитник уверен: милиция отрабатывает причастность Паскала к убийству не только Шемятенкова, но и 49-летней Жанны Павлович, жены лесника из Киевской области, найденной 20 сентября с простреленной головой. Во всяком случае, эти два уголовных дела объединены одним и тем же пистолетом, из которого жертвы были застрелены, о чем уже писала «Сегодня». Наш источник в органах внутренних дел подтвердил, что Паскал — среди задержанных, но о возможных мотивах убийства Андрея Шемятенкова предпочел умолчать.

Дочь погибшей женщины Юлия Дорош рассказала, что сначала по подозрению в убийстве матери несправедливо арестовали ее отца Петра Петровича: «В милиции придумали, что родители поссорились и папа якобы в приступе гнева убил ее. В угрозыске «выбили» из него признание, потом он отказался от своих слов, но уже было поздно — «машина» была запущена, — вспоминает девушка. — Когда папа находился в СИЗО, милиционеры сообщили ему, что пистолет, из которого стреляли в маму, был орудием убийства человека, найденного 16 октября мертвым между поселками Красное и Первомайское (Симферопольский район. — Ред.). Позже сказали, что это был Шемятенков. А отца отпустили в январе».

Между тем Юлия Дорош из своих источников узнала: на Пасху в Крыму задержали именно тех, кого подозревают в убийстве ее матери, и что преступники уже дали первые признательные показания, а сейчас их готовят к этапированию в Киев. А вот родственникам Шемятенкова, по их словам, пока никто не сообщил о поимке предполагаемых палачей их близкого.

По словам ветеранов милиции, служивших в одно время с майором Юрием Паскалом, он был одним из лучших участковых Киевского РОВД Симферополя. О нем даже писали в газетах и ставили в пример молодым. Однако к 1998 году сколотил банду из троих коллег по опорному пункту №15 и еще полутора десятка гражданских. Разбойные нападения они осуществляли, не снимая формы, приставляли табельное оружие к вискам детей, вымогая деньги у их родителей, избивали женщин.

«В 90-е это было резонансное дело. Мы еще работали по советской выучке, у нас и мысли не было опорочить милицию. После задержания Паскала с сообщниками в 1999 году, в службе участковых инспекторов прошли серьезные проверки. Выяснялось, как они работают и за какие средства живут. Затем последовали чистки — гнали всех, вызывавших сомнения в своей порядочности», — рассказал один из бывших крымских милицейских начальников, не пожелавший назвать свое имя.

Как ранее писал Главред, в январе 34-летнего симферопольца Андрея Шемятенкова, которого искала вся украинская милиция по всей стране как соучастника банды киллеров Аслана Дикаева, тайно похоронили в Симферополе. Перед смертью он скрывался, изменил внешность: отпустил бороду и усы, носил парик.

Могила Шемятенкова находится на кладбище «Абдал-2», недалеко от въезда на погост, рядом с могилами матери, деда и бабушки

На кресте указана дата смерти — 16 октября 2011 г. Это спустя две с половиной недели после бойни в Одессе. Напомним, банду Дикаева, расстрелявшую милиционеров, на следующий день взяли штурмом. Дикаев и его напарник были убиты на месте, а Шемятенкову якобы удалось бежать за несколько минут до начала штурма.

фото: Сегодня

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